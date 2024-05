Vento di nuovi cambiamenti: i tifosi fremono

La stagione è quasi terminata e in casa rossonera si respira aria di grandi cambiamenti: la novità più importante senza dubbio sarà in panchina dove dopo quasi cinque anni Stefano Pioli saluterà il club rossonero. Nel suo periodo sulla panchina del Diavolo, il tecnico di Parma ha avuto il grande merito di riportare in alto il Milan, sia in Italia (vittoria dello scudetto nella stagione 21-22), che in Europa (i rossoneri sono tornati in semifinale di Champions League dopo parecchi anni). Ma ora è il momento di cambiare guida tecnica e in via Aldo Rossi sono in corso profonde riflessioni su chi sarà il sostituto di Pioli sulla panchina milanista.

Vento di cambiamento, poi, ci sarà anche nella rosa rossonera. In particolare, la grande novità sarà in attacco dove ci sarà l'addio di Olivier Giroud: la priorità del Diavolo nel prossimo mercato estivo sarà prendere un grande centravanti che possa rappresentare il presente e il futuro del reparto offensivo milanista. Movimenti in entrata, ci saranno poi anche negli altri reparti: al di là della possibili partenze che ci saranno, al Milan serviranno certamente un centrale difensivo (anche Kjaer saluterà al fine di questa stagione) e un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa.