Buongiorno, il Torino spara alto e il Milan guarda altrove per la difesa

vedi letture

Tra le diverse posizioni che il Milan vuole provare a rinforzare in estate c’è sicuramente quella del difensore centrale. Decima difesa del campionato, la squadra di Pioli ha subito troppi gol sia per problemi strutturali ma anche per tanti errori dei singoli. Con l’addio di Kjaer e le prestazioni altalenanti di Thiaw e Tomori non è di certo un mistero che Moncada è alla ricerca di un centrale che possa ridare sicurezza ad un reparto che ne ha assolutamente bisogno.

Nei mesi scorsi il Milan ha seguito con interesse Alessandro Buongiorno del Torino, capitano dei granata classe 1999. La base d’asta di Cairo parte da 40 milioni di euro, pronti a salire velocemente nel caso in cui il ragazzo dovesse giocare un Europeo di livello. Una valutazione sicuramente legittima, ma ben oltre quello che i rossoneri sono disposti ad offrire: si guarderà altrove, magari in Francia, dove c’è un Brassier fresco di qualificazione in Champions League con il suo Brest.