Ultimo saluto a Giroud e Kjaer: San Siro gli renderà omaggio

Nel prossimo week-end è in programma l'ultima giornata della Serie A 2023-2024. Il Milan, già sicuro di chiudere il suo campionato al secondo posto, chiuderà la sua stagione a San Siro contro la Salernitana, già matematicamente retrocessa da diverse settimane. Quella contro i campani sarà una gara particolare dal punto di vista emotivo perchè i tifosi milanisti, oltre a Stefano Pioli, renderanno omaggio anche a Simon Kjaer e ad Olivier Giroud, due dei grandi protagonisti della rinascita milanista nelle ultime stagioni. Il difensore danese e l'attaccante francese sono in scadenza di contratto e lasceranno il Diavolo al termine di questa stagione.

Giroud ha annunciato nei giorni scorsi il suo addio al Milan: "Sono qua per dirvi che giocherò le due mie ultime partite al Milan. Io continuerò la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan, in questi tre anni. È il momento giusto per dirlo. Scusa sono un po' emozionato.. La mia storia con il Milan finisce quest'anno, ma comunque il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore".

La fine dell'avventura di Kjaer è stata invece svelata qualche settimana fa dal suo agente, Mikkel Beck: "Il contratto scade quest'estate, poi Simon lascerà il Milan. Non c'è alcun dramma per questo. È un addio naturale a un club in cui Simon gioca da più di quattro anni, in un momento che sembra giusto. Tanti anni fa Simon mi raccontò che un giorno avrebbe voluto giocare nel Milan e quel sogno si realizzò nel modo più bello. E infatti il ​​Milan è diventato il club dove Simon ha giocato più partite".