Whatsapp caldo, si avvicina il calciomercato: la strategia del Milan

Il telefono dei dirigenti del Milan è sicuramente caldo in questo periodo, e presto diventerà caldissimo. A breve tutto il mondo rossonero finalmente saprà il nome del nuovo allenatore e ci si potrà concentrare pienamente sul calciomercato. Calciomercato, che come ha detto più volte l'AD Furlani con sincerità, non sarà sulla falsariga di quello dell'anno scorso: il Milan non ha più bisogno di rivoluzioni ma di colpi mirati.

Senza neanche dirlo, il primo deve essere la punta: Giroud saluta dopo tre anni meravigliosi, ci vuole un nome importante che riesca a far fare un salto di qualità che manca da tanto tempo. I nomi che piacciono tanto sono quelli di Sesko, Zirzkee, Gimenez e David. Si dovrà andare a mettere mano anche sul centrocampo, visto che è ormai chiaro che manchi un giocatore dalle caratteristiche difensive e di copertura. Così come si deve intervenire in difesa: la fascia destra ha bisogno di un titolare e c'è la necessità di portare in rosa un centrale che garantisca un certo livello continuo nelle prestazioni.