Ugarte al Milan? Il rapporto con il Psg non è mai sbocciato

vedi letture

Per la prossima stagione il Milan è alla ricerca anche di un centrocampista difensivo. Tra i vari nomi che sono stati fatti negli scorsi giorni - Fofana del Monaco, Veiga del Basilea e Amrabat che farà ritorno alla Fiorentina - è spuntato anche il profilo di Manuel Ugarte, uruguaiano classe 2001 alla prima stagione al Paris Saint-Germain dopo essere stato lanciato nel calcio europeo dallo Sporting Club di Lisbona.

La sua avventura all’ombra della Tour Eiffel, però, non è andata benissimo. Ugarte ha cominciato da titolare sotto la guida di Luis Enrique che, però, nella ricerca della formula giusta nella seconda parte di campionato lo ha messo un po’ più da parte in favore di Fabian Ruiz e Vitinha. In totale Ugarte chiude con 37 gare giocate di cui 27 da titolare. Nel corso di quest'ultimo anno non ha segnato gol ed è stato ammonito 7 volte.