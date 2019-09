A.C. MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Brescianini rinnova fino al 2024

Come twittato dal profilo ufficiale del Milan, Marco Brescianini ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri fino al 2024. Il centrocampista nativo di Calcinate milita nel Diavolo dal lontano 2008, quando aveva solo 8 anni.

Marco Brescianini extends his contract till 2024! Let’s continue to grow together #MilanYouth



In rossonero dal 2008, in rossonero fino al 2024! ✍

Marco Brescianini ha rinnovato il suo contratto: l’avventura continua! #ForzaMilan pic.twitter.com/nAQocdB2sP