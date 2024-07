Accomando: "La dirigenza del Milan ha deciso di inserirsi per Hermoso"

Non è una novità che il Milan sia alla ricerca di un nuovo difensore da aggiungere alla batteria di centrali a disposizione di mister Paulo Fonseca. Dopo Pavlovic del Salisburgo, per cui i rossoneri sono in trattativa, c'è un nome nuovo. Si tratta di Mario Hermoso, difensore centrale classe 1995 disponibile a parametro zero.

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, racconta dell'interesse dei rossoneri per l'ex Atletico Madrid: "La dirigenza del Milan ha deciso di inserirsi per Hermoso. Il giocatore è un obiettivo del Napoli dallo scorso Aprile, ma gli azzurri oggi devono fare una cessione dietro. C'è anche l'Inter, che però non ha affondato e da oggi c'è ufficialmente anche il Milan".