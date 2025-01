Accomando: "Milan, Arsenal e PSG monitorano situazione Olmo. Sondaggio con l'entourage, lo stesso di Morata"

In casa Barcellona tiene banco la situazione riguardante Dani Olmo. LaLiga e la Federazione Spagnola hanno rifiutato la richiesta di registrazione del fantasista per la seconda parte di stagione, lasciando così tutto in un limbo mentre i blaugrana porteranno il caso in tribunale. In tutto questo il giocatore, che tramite il suo agente ha espresso la volontà di rimanere in Catalogna, è finito nelle mire di diversi top club europei. Orazio Accomando, giornalista di DAZN esperto di mercato, riporta anche dell'interesse del Milan:

"Tre club stanno monitorando con attenzione la situazione di Dani Olmo. Si tratta di Arsenal, PSG e Milan, che ha effettuato un sondaggio con l’entourage dello spagnolo, lo stesso di Morata. Al momento la volontà di Olmo è di restare al Barcellona, ma occhio a queste piste".