Accomando: "Offerta del Milan per Samardzic: 16 milioni, no dell'Udinese. Potrebbe essere inserita una contropartita: il preferito dei bianconeri è Pobega"

vedi letture

Per rinforzare il centrocampo e la trequarti, il Milan ha messo nel mirino Lazar Samardzic, per il quale i rossoneri hanno già mosso i primi passi sia con il papà-agente del giocatore che con l'Udinese. In merito a questa trattativa, Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha pubblicato questo aggiornamento su X:

"L'offerta del Milan all'Udinese per Samardzic si aggira attorno ai 16 milioni di euro, ritenuta insufficiente dai friulani. Si tratta ancora, con il Milan che potrebbe valutare l'inserimento di una contropartita per provare ad avvicinarsi alla richiesta. Il preferito dei bianconeri è Pobega".