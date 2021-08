Adli, il Milan si avvicina: la trattativa procede nella giusta direzione

"Mancano ancora degli aspetti sui quali bisogna essere allineati", ha detto il presidente girondino Gerard Lopez e infatti l'intesa tra le parti ancora non c'è. Ma il club rossonero vuole chiudere a stretto giro di posto l'affare, abbassando leggermente la richiesta francese pari a 10 milioni di euro. La concorrenza è già stata battuta, almeno nell'interesse del centrocampista classe 2000, per cui l'operazione pare potersi concludere positivamente. Ieri per Adli appena 22' in campo, segnale di una trattativa che procede nella direzione giusta. A riportarlo è Tuttomercatoweb.