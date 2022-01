Ag. Botman: "Milan tra i club interessati, ma bisognerà aspettare per vedere dove giocherà in estate"

Nikkie Bruinenberg, l'agente di Botman, ha parlato ai microfoni di Voetbal International: "Sì, Sven Botman rimarrà in Francia. Non lascerà il Lille quest'inverno. C'è stato anche molto interesse, le offerte sono state fatte da diversi club. Ma non sono stati in grado di soddisfare il prezzo richiesto, che tra l'altro non è sul tavolo. Il Lille semplicemente non vuole venderlo".

Il giocatore è deluso? "No, Sven è diventato campione lì e gioca in Champions League. È solo la sua seconda stagione, in un bellissimo club. Quindi non è un disastro restare".

Sull'interesse dei rossoneri: "AC Milan? Posso dirvi che è uno dei club interessati. Bisognerà aspettare per vedere dove giocherà a calcio la prossima estate".