Ag. Martinez Quarta: “Milan lo segue? Non mi sorprenderebbe. Sono stati in Argentina a vedere il River”

Gustavo Goni, agente di Lucas Martinez Quarta, difensore centrale 23enne del River Plate, ha parlato dell’interesse del Milan e di altri club a calciomercato.com: “So che il Milan è stato in Argentina per seguire alcune partite del River. Non so se sia stato Martinez Quarta il vero motivo della missione, ma non mi sorprenderebbe. Ma non abbiamo mai avuto riunioni con dei rappresentanti del Milan. E' difensore molto rapido e con una grande tecnica. Ha una grande forza e per il calcio moderno penso che sia un profilo ideale. Ha tutte le carte in regola per giocare in un grandissimo club. Non è molto alto, non è un difensore da 190 cm per intenderci, ma ha uno stacco importante. Io credo che il suo futuro sarà in Europa, non so se nell'immediato. Ma non ci sono dubbi che sia destinato a giocare in un grande club europeo".