Ag. Milinkovic-Savic: "Milan? A gennaio resta al 100% alla Lazio"

Mateja Kezman, agente di Sergej Milinkovic-Savic, è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: "Sergej è davvero, davvero felice alla Lazio. Ha mostrato quanto ami il club e i tifosi scegliendo di restare nonostante avesse molte offerte. Tutti i giovani giocatori hanno alti e bassi, anche lui ha avuto un periodo più difficile all'inizio della stagione ma partita dopo partita è migliorato, tornando ai suoi livelli nell'ultimo mese. Molto spesso la gente dimentica che non parliamo di un attaccante, il suo compito non è quello di segnare tutto il tempo. Lui, durante la partita, fa tantissimo per la squadra".

Sulle voci riguardo a un affondo del Milan già per la finestra di gennaio: "Non lascerà la Lazio in questa finestra di mercato. Questo è sicuro al 100%. Non è giusto parlare di un suo eventuale trasferimento ogni volta. Ha un lungo contratto con i biancocelesti, è felice qui e soprattutto non è in vendita in questa sessione di calciomercato. Dobbiamo rispettare Lotito come presidente. Anche la Lazio è un grande club, con tutto il rispetto per le altre società".