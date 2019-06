Pablo Bentancurt, agente di Lucas Torreira, è stato intervistato in esclusiva da Calciomercato.com e ha parlato della possibilità Milan per il suo assistito: "Non so nulla sull'interesse dei rossoneri, nessuno mi ha contattato. Ho appreso di questa possibilità tramite la stampa. Se la chiamata di Giampaolo potrebbe essere qualcosa di speciale per Lucas? Sì, chiaramente".