Al-Hilal in pressing per Theo: anche Inzaghi al lavoro per convincere il francese

L'Al-Hilal non molla la presa su Theo Hernandez. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che fra oggi e domani è atteso un nuovo assalto del club saudita che spera di convincere il francese ad accettare la destinazione dopo i costanti rifiuti di questi giorni.

In gioco sarebbe entrato anche Simone Inzaghi, che anche ieri avrebbe "pressato" il terzino del Milan per convincerlo a seguirlo in Arabia. Resta che al momento Theo Hernandez continua a non aprire al trasferimento, ma gli uomini del presidente dell'Al-Hilal Fahad bin Nafel e gli intermediari dell'operazione non mollano la presa forti anche dell'accordo raggiunto negli scorsi giorni con il Milan stesso per l'acquisto del cartellino del francese per 30 milioni di euro.