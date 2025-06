Milan, intrigo Leao: il Bayern Monaco lo vuole ma il club rossonero non vuole venderlo

Sembra aver assunto sempre di più i toni di una telenovela. Il futuro di Rafael Leao è sempre più incerto. Al termine della stagione, il portoghese sembrava essere in uscita ma l’arrivo di Igli Tare e quello di Massimiliano Allegri in panchina potrebbe cambiare tutte le carte in tavola. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il ds e il tecnico vorrebbero trattenere il giocatore credendo che possa ancora crescere con le giuste motivazioni.

Il Milan fa muro per Leao

Il Bayern Monaco vorrebbe acquistare per il prossimo anno il numero 10 rossonero offrendogli un contratto da circa 7 milioni di euro a stagione. Il Milan però non necessita di vendere ulteriormente anche l’attaccante visto che gli incassi arrivano dalle cessioni di Reijnders al City, Maignan al Chelsea e Theo Hernandez che ha rifiutato l’Al Hilal ma resta comunque fuori dal progetto. La formazione biancorossa però è sempre interessata ma non ha ancora effettuato la sua offerta che non sarà però a breve.

I dati della stagione

L’annata che si è conclusa ha visto comunque Leao essere impiegato in 50 occasioni fra le varie competizioni, Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, realizzando 12 reti e sfornando 13 assist per i compagni.