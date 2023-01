Al Milan piace il talento Angelo Gabriel: se ne è parlato con intermediari. C'è tanta concorrenza

MilanNews.it

Il Milan, come mezza Europa, ha messo gli occhi su Angelo Gabriel, attaccante classe 2004 del Santos; esterno dal talento precoce (è il secondo calciatore più giovane ad aver esordito, a soli 15 anni, con la maglia che fu del leggendario Pelé), è dotato di tecnica purissima e di grande rapidità, pur peccando ancora - è giovanissimo, d'altronde - in fase di finalizzazione.



Le parole di Angelo Gabriel

Il brasiliano si è raccontato dal punto di vista tecnico ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Sono veloce, mi piace puntare l'avversario, saltarlo col dribbling e andare in porta. Per questo mi rivedo in Neymar, Robinho, Ronaldinho... Penso ai grandi funamboli brasiliani. Mi ispiro a loro, li ho studiati nei dettagli e adesso in campo cerco di ripetere proprio quelle giocate". È chiaro che, per aspirare a diventare come i suoi idoli, debba ancora fare progressi, ma di ciò ne è perfettamente consapevole anche lui: "Oggi - ha proseguito a TMW - voglio consacrarmi nel Santos, poi domani chissà... È chiaro che mi piacerebbe molto giocare negli stadi più prestigiosi d'Europa. Mi immagino già al Santiago Bernabéu, a San Siro, al Camp Nou, al Parc des Princes... Sogno di giocare la Champions, LaLiga, la Serie A, la Premier, la Ligue 1: come potrei negarlo? Per arrivarci, però, so che dovrò fare ancora tanta strada".



Il Milan è interessato

San Siro, la Serie A... Il Milan è tra i club che hanno chiesto, nelle scorse settimane, informazioni al Santos per il classe 2004, la cui valutazione si aggira già sui 20-25 milioni di euro; c’è, ovviamente, tantissima concorrenza e, per tutti questi motivi, l'operazione è difficile, ma il Milan potrebbe effettuare un tentativo oltre i colloqui con gli intermediari già avvenuti, in modo da consegnare in estate a Pioli un esterno destro per rinforzare il ruolo attualmente ricoperto da Messias e Saelemaekers.