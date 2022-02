Alla scoperta di Ekitike, Gazzetta: "Si ispira a Mbappé, ha 19 anni e disse no al Newcastle"

Il Milan ha messo gli occhi su Hugo Ekitike e per questo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto un profilo del giovanissimo attaccante del Reims: "Si ispira a Mbappé, ha 19 anni e disse no al Newcastle" è il titolo della Rosea. Il 2002 francese, che ha rifiutato la cessione al Newcastle in quanto non convinto del progetto degli inglesi, è un attaccante mobile che ha come idolo Kylian Mbappé. Su di lui ci sono diversi club, tra cui anche il PSG.