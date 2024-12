Anche il Milan sulle tracce del giovane trequartista bulgaro Petkov

C’è il Milan in pressing su uno dei 30 più grandi talenti in Europa, in questo momento. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb, i rossoneri puntano il trequartista bulgaro Marin Petkov, classe 2003, ben 150 partite, 40 reti e 20 assist con la maglia del Levski Sofia (oltre a 12 presenze e due reti in Nazionale maggiore). Un talento Under 21 in rampa di lancio, sul quale i rossoneri stanno valutando l’operazione migliore per soffiarlo alla concorrenza europea.