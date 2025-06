Ancora nessun contatto tra Milan e Liberali per il rinnovo

Uno dei talenti più puri del settore giovanile rossonero è senza dubbio Mattia Liberali, trequartista classe 2007 che ha già esordito (anche da titolare) con la prima squadra del Milan. In questa stagione aveva anche iniziato con Milan Futuro, per cui aveva segnato il primo storico gol nella Coppa Italia Serie C lo scorso agosto, per poi preseguire soprattutto con la Primavera che ha centrato una finale di Coppa Italia e i Playoff Scudetto del campionato di Primavera 1.

Per Mattia Liberali c'è una questione rinnovo di contratto. Nello specifico l'accordo con il club rossonero scade nel giugno del 2026 e il suo agente è Alessandro Lucci. Eppure, come conferma anche il collega esperto di mercato Matteo Moretto, al momento non si registrano ancora contatti tra Milan ed entourage del calciatore per il rinnovo di contratto.