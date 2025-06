Ter Stegen in uscita dal Barcellona: il Milan una possibile destinazione

Il Milan e Mike Maignan sono vicinissimi alla separazione. Dopo il mancato rinnovo di contratto in inverno, ora il desiderio del portiere e capitano rossonero è quello di salutare Milanello, specialmente davanti all'offerta del Chelsea che spinge per comprare l'estremo difensore francese. Il club rossonero deve ancora accettare la proposta dei Blues ritenuta troppo bassa e se si vorrà arrivare a una stretta di mano, tutto dovrà essere completato entro il 10 giugno quando si chiuderà la finestra di mercato dedicata al Mondiale per Club, competizione alla quale gli inglesi parteciperanno.

Dalla Spagna, questo pomeriggio, il quotidiano catalano Mundo Deportivo riporta la possibilità che Marc André Ter Stegen possa essere una soluzione per il Diavolo come erede di Maignan. Il portiere tedesco è in uscita dai blaugrana che avrebbero scelto di continuare con il polacco Wojciech Szczęsny e il suo secondo di quest'anno Joan Garcia. Ancora non c'è nulla di concreto ma potrebbe essere un'alternativa da seguire.