Modric rompe il silenzio: "Non ho preso alcuna decisione, ci sono stati contatti"

Luka Modric, salvo clamorose sorprese, indosserà la maglia del Milan nella prossima stagione: una divisa che da piccolo sognava e che potrebbe vestire al tramonto della sua strordinaria carriera, a 40 anni. Il fuoriclasse croato, che lascerà a fine stagione il Real Madrid a parametro zero, è stato messo nel mirino da Igli Tare che è andato a parlarci di persona direttamente nel ritiro della Nazionale. E proprio da lì oggi Modric ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Inevitabili le domande sul futuro che Modric ha dribblato con maestria.

Le parole di Luka Modric sul suo futuro: "Non ho ancora deciso dove proseguire la mia carriera. Non ho preso alcuna decisione, anche se ci sono state telefonate e contatti. Ho messo tutto da parte perché voglio concentrarmi sulla nazionale. Concentrazione compromessa dalle voci? È qualcosa a cui non possiamo sfuggire. Per me personalmente, e credo anche per altri, non compromette la concentrazione. Non credo che la influenzi, è quel periodo dell'anno in cui molti giocatori non sanno dove proseguiranno la loro carriera. Non credo che dovrebbe compromettere la concentrazione di nessuno".