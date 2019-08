Antonio Ruiz: “Il Milan ha offerto 35 milioni per l’80% del cartellino di Correa, ma ne servono 45”

Antonio Ruiz, giornalista spagnolo, è intervenuto su Twitter per raccontare le ultime sulla trattativa tra Milan ed Atletico Madrid per Correa, queste le sue parole: “Il Milan ha recapitato all’Atletico Madrid un’offerta da 35 milioni di euro per l’80% del cartellino di Correa, ma il club spagnolo ne chiede 45, se no il giocatore non si muove. L’Atletico è ancora alla ricerca di Rodrigo, ma senza la cessione di Correa non andrà in porto nemmeno quella trattativa”.