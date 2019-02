Arezzo, Basit brilla sotto gli occhi del Milan

A gennaio era stato a un passo dal Genoa, ma l’Arezzo il 31 gennaio ha detto no all’assalto di Preziosi che aveva offerto 700mila euro più bonus per vestirlo di rossoblù. Abdallah Basit é destinato a essere in estate di nuovo un uomo-mercato. Il talento classe 1999 cresciuto nel Napoli fa gola a diversi club di Serie A. Ieri è tornato in campo e contro il Pontedera è stato uno dei migliori in campo. Sotto gli occhi di un emissario del Milan, presente in Toscana per visionarlo dal vivo. I rossoneri stanno guardando ai talenti emergenti delle categorie inferiori per puntellare la rosa e tra i nomi attenzionati c’è quello di Basit…