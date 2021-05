As - Brahim-Milan, entrambe le parti vogliono continuare insieme: la palla ora passa al Real Madrid

Tra i grandi protagonisti della vittoria sulla Juventus non si può non citare Brahim Diaz: l'attaccante spagnolo, autore del primo gol della gara, ha fornito una prestazione sensazionale che conferma in pieno il suo talento. Arrivato in prestito dal Real Madrid, il nativo di Malaga ha trovato spazio negli schemi di Pioli risultando un calciatore utile sia dall'inizio che a gara in corso. Stimato enormemente dai compagni e dall'allenatore emiliano, la dirigenza rossonera si è convinta della possibilità di prolungare la sua permanenza al Milan. Secondo quanto riporta As, il calciatore si trova benissimo in Italia e sarebbe ben felice di rimanere; dal canto suo il Milan vorrebbe contare sul calciatore almeno per un'altra stagione e proverà quindi a estendere il suo prestito inserendo anche un'opzione di diritto di riscatto. La palla ora passa al Real Madrid che dovrà valutare tutte le opzioni sul tavolo.