As - Dalot, anche il Real Madrid sul terzino portoghese

Tra i giocatori che hanno ben impressionato nell'Europeo e nella scorsa annata si può citare anche l'ex rossonero Dalot. Il portoghese, al Milan nell'ultima stagione, è seguito dalla dirigenza milanista per riportarlo a Milano dopo il rientro allo United. Secondo As, tuttavia, sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Real Madrid che lo ha inserito nella lista dei possibili giovani rinforzi per la difesa.