As - Isco in uscita dal Real Madrid: la valutazione è di 18 milioni di euro

Nella lista dei partenti del Real Madrid c'è anche Isco. Il fantasista spagnolo, nonostante l'arrivo in panchina di Carlo Ancelotti, è fuori dal progetto dei blanocos e potrebbe lasciare presto la capitale spagnola. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e il Real sta cercando di piazzarlo in questa finestra di mercato per evitare di perderlo a costo zero. La valutazione del cartellino dell'ex Malaga è di 18 milioni di euro, mentre il Milan rimane alla finestra essendo ancora alla ricerca di un altro trequartista. I due club si incontreranno il prossimo 8 agosto in amichevole, magari provando a chiudere un altro affare dopo quello recentissimo che ha visto il ritorno in rossonero di Brahim Diaz. A riportarlo è il quotidiano spagnolo As.