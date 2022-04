AS - Milan, avviati i contatti con il Real Madrid per Asensio

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Anche AS, nota testata sportiva spagnola, conferma l'interesse del Milan per Marco Asensio. La dirigenza rossonera - si legge - avrebbe già avviato i contatti per portare a termine l'operazione a giugno, ad un anno dalla scadenza del contratto del giocatore con il Real Madrid; potrebbe risultare determinante nella buona riuscita dell'operazione, l'aiuto del Decretto Crescita per il pagamento dell'ingaggio (attualmente di 5 milioni di euro) di Asensio. La trattativa tra i club non è ancora iniziata, ma Paolo Maldini può anticipare la concorrenza (folta soprattutto in Inghilterra) grazie al suo ottimo rapporto con il direttivo madrileno. Tutto, poi, dipenderà dalla volontà dello stesso Asensio.