AS - Milan, tutto fatto per Theo Hernandez: definiti questa mattina gli ultimi dettagli

Anche dalla Spagna arriva la conferma che è tutto fatto per il trasferimento di Theo Hernandez dal Real Madrid al Milan: come riporta AS, questa mattina il club rossonero e l'agente del terzino hanno infatti definito gli ultimi dettagli di questa operazione che porterà circa 20 milioni di euro nelle casse dei Blancos. Il giocatore francese sbarcherà a breve in Italia e nelle giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare un quinquennale con la società di via Aldo Rossi.