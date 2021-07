Atalanta ma non solo: per Pobega c'è anche l'ipotesi Sampdoria

Il futuro di Tommaso Pobega è ancora incerto. Il giocatore è atteso al raduno dell'8 luglio, ma non è detto che rimanga a Milanello. Come riporta Tuttosport, il Milan non vorrebbe perdere il controllo del centrocampista, ma l'Atalanta sta facendo sul serio e ha offerto circa 13 milioni di euro per il cartellino. Un'altra opzione può essere la Sampdoria, nell'eventuale ambito di una trattativa per Damsgaard.