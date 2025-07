Baiocchini: "Braccio di ferro Milan-Bruges. Nessuna risposta, i belgi ascoltano proposte dalla Premier League"

vedi letture

In giornata il Milan ha presentato una nuova offerta migliorata al Brugge per Jashari, da 33.5 milioni di euro più 2 di bonus davvero facili da raggiungere. Al momento, però, non è ancora arrivata nessuna riposta dal club nerazzurro.

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, con un post su X fa il punto della situazione: "Ancora nessuna risposta per Jashari. Braccio di ferro tra Milan e Bruges, che nel frattempo ascolta le proposte dalla Premier League e vuole tenere il prezzo a 40 mln €".