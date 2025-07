Il Galatasaray vuole 5 milioni per liberare Morata. Milan e Como al lavoro per sbloccare la situazione

Manca ancora l’accordo tra Como, Milan e Galatasary per Morata, riporta Sky Sport. Il club turco, che detiene il cartellino dello spagnolo in prestito almeno fino a gennaio 2026, vuole 5 milioni di euro per liberare l’attaccante: Milan e Como ragionano su come sbloccare la situazione, i contatti proseguiranno anche nei prossimi giorni.

In serata il presidente del lariani Suwarso ha dichiarato:

Cosa manca per Morata? “Solo che sia qui (sorride, ndr). Cosa manca sul serio? Non lo so, sono cose tra Milan e Galatasaray. Abbiamo un accordo con il Milan ed il giocatore, ora il Milan deve parlare con il Galatasaray e speriamo che Morata possa essere qui il prima possibile”.