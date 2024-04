Baiocchini: "Ci sarà probabilmente un'altra rivoluzione nel Milan. In estate lasceranno Mirante, Kjaer, Giroud e forse Jovic"

Intervenuto da Milanello, queste le parole del giornalista e inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini che ha voluto così parlare dei prossimi, ormai certi addii dei giocatori in scadenza di contratto:

"Ci sarà probabilmente un'altra rivoluzione nel fututo del Milan, a partire dai giocatori in scadenza in tanti lasceranno i rossoneri in estate. Da Mirante a Kjaer, a Giroud che andrà a giocare a Los Angeles, ma anche il destino di Jovic è incerto, lui ha il contratto in scadenza a giugno ma con opzione di rinnovo da parte del Milan. Nel caso i rossoneri trovassero un'altra punta importante, il serbo potrebbe rimanere come seconda o terza alternativa".