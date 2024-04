Baiocchini: "Il Milan sarebbe disposto a cedere i propri pezzi pregiati se dovesse arrivare un'offerta monstre"

Intervenuto da Milanello, si è espresso così Manuele Baiocchini, giornalista e inviato di Sky Sport in merito al prossimo calciomercato rossonero, aprendo anche una breve parentesi sull'emergenza in difesa del Milan in vista della gara contro la Juventus.

"Ci sono delle situazioni in uscita che forse potranno evolvere durante il calciomercato, perchè il Milan ha in rosa dei giocatori con un valore molto alto come Maignan, Bennacer, Leao o Theo che chiaramente il Milan vorrebbe tenere ma che, come il caso Tonali insegna, non sarebbero incedibili nel caso arrivassero offerte importanti. Questo club è anche disponibile a cedere se dovesse arrivare l'offerta giusta, per poi riprogettare e investire sul mercato come è stato fatto l'anno scorso. Adesso però ci sarà da pensare alla Juventus, con i rossoneri in piena emergenza difensiva senza Theo, Tomori, Kalulu e Calabria".