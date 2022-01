Baiocchini: "Milan, per Botman ci si riproverà in estate. Ora potrebbe arrivare un giovane"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle strategie del Milan sul mercato per quanto riguarda il difensore centrale: "Il Milan prenderà un difensore? Un giovane per la difesa sì, invece di spendere per un prestito pensa più al futuro. Botman resta un sogno, nel mercato di gennaio ora è impossibile, ci riproveranno in estate. Prenderanno un Lazetic della difesa”.