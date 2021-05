Baiocchini: "Nessun nuovo tentativo di accordo con Donnarumma. Gigio voleva almeno 12 mln per sedersi a trattare"

Manuele Baiocchini, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Mike Maignan e di Gigio Donnarumma: "Maigna è atteso a Casa Milan per la firma: cinque anni di contratto a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Il cartellino del francese, bloccato ormai da un mese, è costato invece 13 milioni più due di bonus. Vi raccontiamo questo retroscena sul mancato di rinnovo di Donnarumma: il Milan ha presentato l'ultima offerta a Gigio di un biennale da 7 milioni netti più uno di bonus con una clausola da 20 milioni in caso di mancata qualificazione in Champions. A questo si dovevano sommare le commissioni di Raiola, ma su questo aspetto non si è mai arrivati perchè il Milan non ha trovato un accordo con il portiere. Da quello che filtra dal club rossonero, Donnarumma voleva almeno 12 milioni per sedersi a trattare e così il Milan ha deciso di prendere Maignan. Non ci sarà nessun nuovo tentativo del Diavolo di arrivare ad un accordo con Donnarumma".