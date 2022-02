Baiocchini: "Rinnovo Romagnoli molto complicato"

Intervenuto in diretta su Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha parlato della situazione rinnovo per quanto riguarda Alessio Romagnoli, capitano del Milan: "Per quanto riguarda Romagnoli al momento non sembra esserci il rinnovo. Le parti si sono sentite più volte, con Raiola che è il suo procuratore, ma ancora non è stato trovato un accordo per il suo rinnovo di contratto. Non diciamo difficile quanto Kessie ma certamente molto complicato”.