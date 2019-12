Baiocchini: "Scendono le possibilità del Milan di prendere ibra"

Manuele Baiocchini, giornalista sportivo, ha fatto il punto sulla trattativa Ibra-Milan. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport: "Io credo che il Milan si aspettasse qualcosa in più da Ibrahimovic, nel senso un attaccamento maggiore probabilmente perché c’è stata quella proposta e poi non ci sono stati più contatti nei successivi quindici giorni. Il Milan aveva fatto la proposta migliore possibile, Ibrahimovic sarebbe stato il giocatore più pagato della rosa dopo Donnarumma. Ibra a quella proposta non ha mai risposto. Il Milan avrebbe voluto che Ibra si fosse iniziato ad allenare già dai primi di dicembre. Fra l’altro con la MLS finita avrebbe anche potuto giocare contro Sassuolo e Atalanta. Scendono le quotazioni, le possibilità da parte del Milan di prendere Ibra ed ecco perché il Milan stesso si sta guardando intorno in questo periodo per trovare altre situazioni da approfondire nel mercato di Gennaio, sia in attacco ma anche in difesa perché continuano i contatti per Todibo del Barcellona".