Baiocchini: "Zirkzee-Milan, la fiducia aumenta giorno dopo giorno. Moncada ha parlato con il Chelsea di Broja e Lukaku"

Manuele Baiocchini, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del mercato del Milan, a partire dalla trattativa per Joshua Zirkzee: "Giorno dopo giorno aumenta la fiducia che questo affare vada in porto. Gli accordi ci sono, manca ancora quello sulle commissioni dell'agente di Zirkzee. Kia Joorabchian ha chiesto 15 milioni di euro, una cifra molto alta che il Milan sta cercando di limare in questi giorni per arrivare ad un accordo totale.

Moncada è stato a Londra e ha parlato con il Chelsea di Broja e Lukaku. Al momento più Borja che Lukaku come alternativa a Jovic. Il dt rossonero ha poi incontrato anche l'Aston Villa per parlare con il terzino destro Cash".