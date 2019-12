Barcellona, no secco all'Atletico Madrid per Ivan Rakitic

Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona da tempo, starebbe valutando le eventuali possibilità per il suo futuro. Tra le tante ipotesi fatte nelle ultime settimane, vi era stata anche quella del Milan, club alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Il croato, tuttavia, è seguito da molte squadre sia in Inghilterra che in Spagna, come l'Atletico Madrid. Nelle ultime ore tuttavia, secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, proprio la squadra del Cholo Simeone avrebbe ricevuto un no categorico da parte del Barcellona riguardo un'eventuale cessione di Rakitic, in quanto i Blaugrana non hanno intenzione di rafforzare una diretta concorrente per il titolo.