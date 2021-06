BBC - Giroud-Milan, una pista ancora aperta: "Si può sbloccare dopo l'Europeo"

"Il Milan è ancora una possibilità per Olivier Giroud". A sostenerlo è la BBC, secondo la quale l'attaccante francese potrebbe ancora finire in Italia e firmare coi rossoneri per la prossima stagione. Nonostante il Diavolo abbia rallentato dopo l'ufficialità del suo rinnovo col Chelsea, il calciatore anche ieri in conferenza stampa è tornato infatti a spendere parole positive su Ibra e compagni.

La pista - almeno in Inghilterra - viene considerata ancora aperta e, finito l'Europeo, Giroud potrebbe quindi lasciare i Blues a prescindere dal nuovo accordo.