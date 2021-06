BBC - Il Milan si muove per riprendere Dalot. Lo United per ora dice no al prestito senza obbligo

Dall'Inghilterra, nello specifico dalla BBC, arrivano aggiornamenti in merito alla situazione di Diogo Dalot, difensore che il Milan vorrebbe mettere nuovamente a disposizione di Pioli dopo il prestito dello scorso anno. Secondo l'emittente britannica il Milan ha avanzato una nuova proposta di prestito al Manchester United che però ha detto no visto che nell'offerta non era presente l'obbligo di riscatto. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer potrebbe anche scegliere di trattenerlo, ma molto dipenderà dalle offerte in arrivo. Una decisione in merito, viene spiegato, non sarà comunque presa prima di fine luglio-inizio agosto.