In attesa di capire se rinnoverà o meno il suo contratto in scadenza a giugno con il Milan, Raoul Bellanova continua a ricevere manifestazioni d'interesse da parte di diversi club: come riporta La Gazzetta dello Sport, se da una parte la Sampdoria non è più in corsa, dall'altra il giovane terzino milanista continua ad essere seguito da Atalanta e Bordeaux.