Bennacer cambia agente? Non cambiano la volontà del Milan e le possibilità di rinnovo

Nella giornata di ieri, si sono fatte largo alcune indiscrezioni riguardanti il presente e il prossimo futuro di Ismael Bennacer; sul centrocampista algerino, infatti, ci sarebbero squadre estere interessate: Chelsea, Liverpool e Arsenal avrebbero chiesto informazioni sulla posizione contrattuale del calciatore che, nel frattempo, avrebbe anche cambiato agenzia, passando da Moussa Sissoko alla scuderia di Enzo Raiola.

Le reazioni

La notizia ha un po' destabilizzato la tifoseria rossonera, impaurita da questo cambio di procuratore che potrebbe, se considerato in senso negativo, rimettere in discussione un rinnovo che sembrava vicino alla chiusura; in realtà, il recente caso Kalulu, passato alla Stellar Group 15 giorni prima di firmare il nuovo contratto con il Club rossonero, fa ben sperare: il rinnovo di Bennacer si può fare e non sono in totale ridiscussione i termini precedentemente trattati.

La posizione del Milan

Per il Milan, comunque, Ismael Bennacer resta assolutamente una priorità e si farà di tutto per trattenere il centrocampista algerino: che il procuratore sia Moussa Sissoko, che ci sia Enzo Raiola, che ci siano già interessamenti di top club esteri, Maldini e Massara hanno tutta l'intenzione di raggiungere un accordo per il prolungamento di contratto, dato che l'algerino è uno dei perni assoluto della formazione di Stefano Pioli ed in continua ascesa nelle prestazioni, diventate di altissimo livello anche in continuità.