Bennacer e Jovic hanno lasciato Milanello. Cessione last minute possibile per entrambi

vedi letture

Ismael Bennacer e Luka Jovic hanno lasciato Milanello, lo riporta Sky in questi minuti. I due giocatori si sono regolarmente allenati e hanno pranzato col gruppo di Paulo Fonseca, ma non faranno parte della trasferta di Roma dove il Milan giocherà la Lazio per la terza giornata di Serie A.

Entrambi i giocatori sono al centro del mercato: con l'arrivo di Tammy Abraham il serbo è il sacrificabile per l'attacco, l'algerino è nel mirino dell'Atletico Madrid che lo vorrebbe in prestito. Qualcosa potrebbe muoversi e di conseguenza, porterebbe anche a colpi last minute in entrata.