Betis in pressing su Calabria: il Milan vuole un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto

Più del Siviglia è il Betis ad essere in pressing su Davide Calabria: lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan è disposto a cederlo solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. In caso di cessione, il club di via Aldo Rosi farà una plusvalenza pura in quanto il terzino è un prodotto del settore giovanile rossonero.