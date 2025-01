Biasin sul Milan: "Centrocampo reparto da completare, la coperta è corta"

vedi letture

Come ogni mercoledì Fabrizio Biasin ha pubblicato il suo Editoriale sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. Prima ha parlato dell'atteggiamento di Sergio Conceicao ieri a Como: "A fine partita si è scusato, ma Conceicao evidentemente è uno che comprende e prevede i rischi visto che prima del match si è detto contrario all’intervista flash: “Non mi piacciono le interviste a 30’ da una partita, scusatemi ma è così”. L’insidia era dietro l’angolo e in effetti il diavolo ha dovuto sudare per ribaltarla, visto che il Como si era portato in vantaggio".

Poi Biasin si è concentrato sul mercato: "Adesso si potrà pensare con maggiore serenità al mercato: serve una punta. Sì, ma serve anche fare spazio in lista e nel frattempo Okafor è tornato indietro per via di una forma fisica non ottimale. Adesso il mirino si sposta su Jovic. Il Milan riuscirà a venderlo o dovrà agire diversamente, nel frattempo Rashford sembra complicarsi, più facile arrivare a Walker. Reparto da completare anche a centrocampo, dove la coperta è corta".