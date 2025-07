Milan, per la fascia destra spunta anche Martim Fernandes. Ma la clausola da 60 milioni è un ostacolo

Il Milan ha diverse priorità durante questo mercato estivo, tra cui anche trovare un nuovo terzino destro. Tra i nomi che vengono accostati al Diavolo ce ne sono soprattutto due in questo momento, vale a dire quelli di Guela Douè, fratello maggiore di Desiré del Paris Saint-Germain che milita nello Strasburgo, e di Martim Fernandes, giocatore classe 2006 del Porto. Per quest'ultimo c'è però un ostacolo importante: la sua clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

In merito agli obiettivi di mercato del Milan, il ds Igli Tare ha dichiarato qualche giorno fa: "Io Musah lo ritengo un ottimo giocatore, ma stiamo cercando profili con caratteristiche che servono al progetto che abbiamo insieme a mister Allegri. Stiamo cercando mediani bassi di un centrocampo a tre: Musah non ha queste caratteristiche, può giocare a due o a tre ma con altre caratteristiche. Questo è il vero motivo del perché vogliamo fare una cosa differente. Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d'attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.