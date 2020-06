Boadu: "La crisi ha aumentato le possibilità che io resti all'AZ Alkmaar"

Myron Boadu, giovanissimo attaccante dell'AZ Alkmaar accostato al Milan, è intervenuto ai microfoni di AD.nl e ha sottolineato come l'emergenza Coronavirus possa influire su una sua permanenza in Eredivisie: "Le possibilità che io resti sono cresciute per via della crisi. Ho sempre detto che avrei voluto vincere un trofeo all'AZ e questo non è accaduto a causa di queste circostanze. Penso che sia possibile vincere qui, per questo dobbiamo restare unito, se qualcuno se ne andrà il momento potrebbe essere perduto".