Bologna, dalla Spagna: Napoli e Milan monitorano Orsolini per la prossima stagione

Riccardo Orsolini, protagonista di una stagione straordinaria con il Bologna, è recentemente finito sotto i riflettori non solo in Italia, ma anche sui quotidiani spagnoli, dopo la sua esclusione dalla Nazionale. Come evidenzia As, l'ala sta vivendo il suo miglior campionato in Serie A, contribuendo con 5 gol nelle ultime 7 partite, mentre il suo club lotta per un posto in Champions e si avvicina alla finale di Coppa Italia.

Essere escluso dalla Nazionale dopo una stagione così brillante è una situazione difficile per Orsolini. L'ultima volta che ha indossato la maglia azzurra risale all'estate scorsa, quando è stato incluso nei pre-convocati per l'Europeo, solo per essere scartato tra i finalisti. La scelta del ct Spalletti di adottare un modulo 3-5-2 ha limitato le opportunità per un giocatore del suo profilo.



Con 32 gol nelle ultime tre stagioni, Orsolini è il miglior marcatore italiano in Serie A, ma questo non sembra essere sufficiente per garantirgli una chiamata. Con l'interesse di club come Napoli e Milan per il calciatore, secondo As, si prevede che ci sarà una corsa per assicurarsi le sue prestazioni nel mercato estivo.